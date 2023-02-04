لاعب النصر غوستافو يكشف سر معاناة الفريق بسبب رونالدو

كشف البرازيلي لويس غوستافو لاعب نادي النصر، عن سر اختلاف أداء أندية الدوري السعودي ضد "العالمي"، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.

ونجا نادي النصر بشق الأنفس من الهزيمة أمام مضيفه الفتح (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر في الوقت القاتل عند الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء، من ركلة جزاء.

وقال غوستافو بعد المباراة: "بالتأكيد وجود رونالدو يجعل المباريات أكثر صعوبة علينا، لأن جميع الفرق تسعى للمشاركة ضده بأفضل صورة ممكنة، وهو يعطي حافزا للجميع".

وأضاف: "وجوده مع النصر يعطي أفضلية كبيرة للمجموعة لأننا نتعلم منه كل يوم، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها من الناحيتين الفنية والبدنية".

وتابع البرازيلي: "كريستيانو رونالدو خُلق للتحديات، ودائما ما ينجح فيها والجميع هنا ينتظر ما سيقدمه وبالفعل سجل هدفه الأول، وبالتالي تخلص من الضغوطات".

وأكد غوستافو أن نادي النصر يسعى لمواصلة العمل وتدارك الأخطاء من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبه، أعرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر، عن سعادته الكبيرة لتسجيل رونالدو الهدف الأول له بقميص "العالمي" في الدوري.

وأكد أن: "هذا هو الشيء الإيجابي من مباراة الفتح"، موضحا أن التعادل لم يكن مرضيا بالإضافة إلى الطرد الذي تعرض له البرازيلي أندرسون تاليسكا في نهاية اللقاء.

وأشار غارسيا إلى عدم سعادة رونالدو بين شوطي المباراة، بسبب تراجع مستوى الفريق، بالإضافة إلى الفرص التي أهدرها.

وكان رونالدو سجل هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل، ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن يهدر فرصة محققة ضمن أحداث الشوط الأول فقط.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، متفوقا على وصيفه نادي الشباب بفارق الأهداف.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) انضم إلى صفوف نادي النصر "العالمي" خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، ليوقع عقدا لمدة موسمين ونصف الموسم، وبراتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو، وفقا لوسائل الإعلام.

المصدر: وكالات