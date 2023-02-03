شاهد.. رونالدو ينقذ النصر بأول أهدافه بقميص "العالمي"

نجا نادي النصر من الهزيمة أمام مضيفه الفتح (2-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

افتتح المهاجم الإسباني كريستيان تيلو التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية.

د15' الهدف الأول لـ الفتح عن طريق كرستيانو تيو



الفتح 1 × 0 النصر pic.twitter.com/73AAt9YJe8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

ورد المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بهدف التعادل عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

د42' هدف التعادل لـ النصر عن طريق تاليسكا



الفتح 1 × 1 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | ⁦#SSCpic.twitter.com/ZzRV4VooR0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

ووضع الجزائري سفيان بن دبكة نادي الفتح في المقدم مرة أخرى في الدقيقة 58.

د59' الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق سفيان بن دبكة



الفتح 2 × 1 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | ⁦#SSCpic.twitter.com/goOungDuWj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف.

د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو



الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | #CR7 | ⁦#SSCpic.twitter.com/5SYppTQXlU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

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واكتفى فريق النصر بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 34 نقطة، في الصدارة بفارق الأهداف أمام الشباب، ويليهما نادي الهلال في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ولكن لديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع نادي الفتح رصيده إلى 22 نقطة، ولشغل المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT