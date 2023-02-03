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شاهد.. رونالدو ينقذ النصر بأول أهدافه بقميص "العالمي"

الرياضة

شاهد.. رونالدو ينقذ النصر بأول أهدافه بقميص
AP STR
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نجا نادي النصر من الهزيمة أمام مضيفه الفتح (2-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

افتتح المهاجم الإسباني كريستيان تيلو التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بهدف التعادل عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

ووضع الجزائري سفيان بن دبكة نادي الفتح في المقدم مرة أخرى في الدقيقة 58.

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف.

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واكتفى فريق النصر بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 34 نقطة، في الصدارة بفارق الأهداف أمام الشباب، ويليهما نادي الهلال في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ولكن لديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع نادي الفتح رصيده إلى 22 نقطة، ولشغل المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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