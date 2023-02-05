 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك

"أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".. الـ"فيفا" يهنئ كريستيانو رونالدو

الرياضة

twitter/fifa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up04

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بمناسبة عيد ميلاده الـ38 اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر موقع "تويتر" صورة لرونالدو بقميص البرتغال وعلق عليها قائلا: "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد كريستيانو".

وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018، حيث صنع العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي.

وفي عام 2018 انتقل النجم البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت 112 مليون يورو، قبل العودة مجددا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2021.

إقرأ المزيد
لاعب النصر غوستافو يكشف سر معاناة الفريق بسبب رونالدو
لاعب النصر غوستافو يكشف سر معاناة الفريق بسبب رونالدو
إقرأ المزيد
راموس يوجه ضربة قاضية لكريستيانو رونالدو
راموس يوجه ضربة قاضية لكريستيانو رونالدو

وانضم رونالدو إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

وحصد كريستيانو رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا