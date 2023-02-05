لماذا جورجينا تلتزم الصمت في عيد ميلاد صديقها رونالدو؟

التزمت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز الصمت على منصات التواصل الاجتماعي، في يوم عيد ميلاد شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد.

ولم تنشر جورجينا، النشطة عادة في منصات التواصل الاجتماعي، أي منشور عبر حساباتها، لتهنئة رونالدو بعيد ميلاده الـ38، ما يثير التساؤلات حول علاقتهما بعد الانتقال للعيش في السعودية.

كما تأخر نادي النصر في تهنئة نجمه العالمي الجديد رونالدو بمناسبة عيد ميلاده عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بعكس السباقين لفعل ذلك عبر حساباتهم، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا، وفريق يوفنتوس، ونادي سبوتنغ لشبونة وغيرها من الجهات المختلفة.

المصدر: RT