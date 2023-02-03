ولا يزال جمهور النصر ينتظر هدف رونالدو الأول بقميص "العالمي"

يحل نادي النصر ضيفا ثقيلا على فريق الفتح مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وسيشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف، الظهور الثاني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر "العالمي".

وخاض رونالد أول مباراة له بقميص ناديه الجديد النصر أمام ضيفه الاتفاق، يوم الأحد 22 يناير 2023، ولم يحالفه الحظ في افتتاح سجله التهديفي في دوري روشن" السعودي حينها، على أمل هز شباك الفتح اليوم.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا (58 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة رونالدو:

لحراسة المرمى: آجوستين روسي

خط الدفاع: علي لاجامي، جيسلان كونان، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، لويز غوستافو، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الفتح اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/qV0BoYHL5w — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 3, 2023

بينما اختار اليوناني جيورجوس دونيس (53 عاما)، المدير الفني لنادي الفتح، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

لحراسة المرمى: رينيه جاكوب

خط الدفاع: علي الزبيدي، عمار الدحيم، مروان سعدان، توفيق بوحيمد.

خط الوسط: محمد الفهيد، بيتروس، كريستيانو تيو، سفيان بن دبكه، أيمن خليف.

خط الهجوم: فراس البريكان.

المصدر: RT