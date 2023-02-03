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جماهير الفتح تستفز كريستيانو.. والبرتغالي يدخل في شجار (فيديو)

الرياضة

جماهير الفتح تستفز كريستيانو.. والبرتغالي يدخل في شجار (فيديو)
AFP Ali ALDAIF
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لاستفزاز جماهير مضيفه الفتح (2-2) خلال اللقاء بينهما مساء يوم الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو أول أهدافه في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في مرمى الفتح، في الوقت القاتل المحتسب بدلا الضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف، من ركلة جزاء لينقذ نادي النصر من الهزيمة. 

وهتفت جماهير الفتح باسم ميسي، في محاولة لاستفزاز رونالدو، الذي دخل في مشادة بعد ذلك مع لاعب الفتح عمار الدحيم، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء التشابك.

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وحصل النجم البرتغالي على بطاقة صفراء وهي الأولى له أيضا في الدوري السعودي.

وكانت جماهير نادي الاتحاد أيضا، هتفت باسم ميسي لاستفزاز رونالدو خلال المباراة التي جمعته بالنصر في الدور نصف النهائي كأس السوبر السعودي، والتي انتهت بفوز الأول "العميد" وتتويجه في النهائي فيما بعد.

المصدر: RT 

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