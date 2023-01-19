رياض محرز يقلب الطاولة مع مانشستر سيتي على توتنهام

حول فريق مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى فوز على مضيفه توتنهام (4-2) مساء يوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين في نهاية الشوط الأول، وقع عليهما كل من اللاعبين السويدي ديان كولوشيفسكي ، والبرازيلي إيميرسون في الدقيقتين (44، و45) على الترتيب.

ولكن مانشستر سيتي رد الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني.

فقد قلص المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الفارق في الدقيقة 51، وبعد دقيقتين فقط أدرك زميله المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند التعادل.

ومن ثم أحرز الجناح الجزائري رياض محرز هدفين متتاليين في الدقيقتين (63 و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "توتنهام" بالعاصمة لندن.

ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الانتصار الثمين إلى 42 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني في جدول الترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر أرسنال، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، مني فريق توتنهام بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عن 33 نقطة حصدها من 20 مباراة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT