مانشستر يونايتد يعود من لندن بتعادل بطعم الهزيمة

فرّط فريق مانشستر يونايتد بفوز كان في متناوله أمام مضيفه كريستال بالاس (1-1) مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع البرتغالي برونو فيرنانديز فريق "الشياطين الحمر" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد اللاعب الفرنسي ميشيل أوليز بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سيلهرست بارك" بالعاصمة لندن.

واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة وحيد بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 39 نقطة، ولكنه تقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخرا بفارق الأهداف عن جاره اللدود مانشستر سيتي، قبل مباراته أمام ضيفه توتنهام اليوم الخميس، والمؤجلة أيضا من الجولة السابعة.

في المقابل، رفع فريق كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT