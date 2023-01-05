هل يحق لرونالدو المشاركة مع النصر في مواجهة الطائي؟

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه الجديد النصر السعودي، في مباراته أمام ضيفه الطائي غدا الجمعة، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وكان من المفترض أن يلتقي النصر مع نظيره الطائي مساء اليوم الخميس، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

ولكن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل لقاء النصر والطائي، بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، القاضي بعدم قدرة ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود على استضافة المباراة، وذلك نظرا لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات، وذلك استنادا إلى التقرير الهندسي وحرصا على سلامة اللاعبين والحضور، لذلك تم اتخاذ قرار التأجيل.

وتقرر إقامة المباراة يوم غد الجمعة، بنفس الملعب والتوقيت.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، بعد توقيع عقد معه حتى صيف 2025، مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية.

وأثير الكثير من التكهنات حول إمكانية مشاركة رونالدو أمام الطائي، لأسباب مختلفة متعلقة بوصول البطاقة الدولية للنجم البرتغالي، وعقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمدة مباراتين من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، على خلفية مشاجرته مع أحد مشجعي إيفرتون عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، إضافة إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في نادي النصر.

فبالنسبة للبطاقة الدولية وعقوبة الإيقاف، أعلنت قناة "SSC" الناقل الحصري للدوري السعودي، أن بطاقة رونالدو الدولية وصلت، وليس هناك أي عقوبات إيقاف على اللاعب.

بينما صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أشارت إلى أن رونالدو موقوف لمدة مباراتين، ولن يتمكن من لعب مواجهة الطائي، بيد أن تقارير صحفية أكدت أن نادي النصر مستعد لدفع الغرامة المالية مقابل إشراك اللاعب في المباراة.

كما حصل نادي النصر مساء اليوم أيضا، على شهادة الكفاءة المالية، ويتوقع الإعلان الرسمي عن القرار بواسطة لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية، خلال الساعات المقبلة.

وكل ما يحتاجه النصر لمشاركة رونالدو في مباراة الطائي، هو إقصاء أحد اللاعبين الأجانب من قائمته، باعتبار أنه بعد ضم البرتغالي بات لديه 9 أجانب.

وذكرت تقارير صحفية، أنه من المتوقع أن يتم استبعاد اللاعب الأوزبكي جلال ماشاريبوف من قائمة نادي النصر.

ولم يعلن نادي النصر، حتى الآن، موقفه النهائي من مشاركة رونالدو في مواجهة الطائي.

يذكر أن رونالدو أكد، خلال تقديمه لاعبا للنصر يوم الثلاثاء الماضي، استعداده للمشاركة أمام الطائي إذا ما قرر الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني للنادي السعودي.

المصدر: وسائل إعلام