"سيلفي للتاريخ".. من هي وئام الدخيل صاحبة أول حوار مع رونالدو في السعودية؟ (فيديو)

خطفت الإعلامية السعودية، وئام الدخيل، الأنظار بعد إدارتها لأول حوار مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميا كلاعب لنادي النصر السعودي لكرة القدم.

وقدم نادي النصر لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الثلاثاء، أمام وسائل الإعلام، قبل أن يتم تقديمه في ملعب "مرسول بارك" أمام حشد كبير من الجماهير.

ونالت وئام الدخيل مقدمة المؤتمر الصحفي الثناء من العديد من المتابعين بسبب طريقتها في التقديم، كما تحدثت اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

وشاركت وئام الدخيل متابعيها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، بصورة "سيلفي" التقطتها مع كريستيانو رونالدو بعد نهاية المؤتمر الصحفي، وعلقت قائلة: "صورة للتاريخ".

كما تحدثت الإعلامية السعودية عن إدارتها لأول حوار مع كريستيانو رونالدو، قائلة: "أكثر من مجرد لاعب، وهو أكبر صفقة رياضية تاريخية للكرة السعودية، وسعيدة بإدارة الحوار مع هذا اللاعب الأسطوري وتقديمه للعالم كلاعب نادي النصر السعودي، من هنا، من الرياض عاصمة بلادي".

#HalaRonald

أكثر من مجرد لاعب .. أكبر من مجرد صفقة رياضية تاريخية للكرة السعودية .. سعيدة بإدارة الحوار مع اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو وتقديمه للعالم كلاعب نادي النصر السعودي .. من هنا الرياض عاصمة بلادي 🇸🇦 pic.twitter.com/UUDKSgk4if — وئام عبدالعزيز الدخيل (@WeamAlDakheel) January 3, 2023

من هي وئام الدخيل؟

وئام الدخيل هي صحفية ومذيعة سعودية من مواليد 1989.

وتعرف وئام الدخيل نفسها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" بأنها عضو مجلس إدارة جمعية "إعلام"، وتزايد عدد متابعيها على المنصة في الساعات الماضية وتجاوز حاجز 24 ألفا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

تخرجت وئام من قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والتحقت بمكتب صحيفة الحياة في بيروت كمتدربة، ثم التحقت بدورة التقديم التلفزيوني الإخباري في مركز "الجزيرة" للتدريب الإعلامي التابع للقناة القطرية، دون أن تظهر على شاشتها في العام 2013.

باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة CNBC عربية من مدينة جدة، وكانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها، وفي العام التالي عام 2014، انضمت إلى قناة روتانا خليجية، حيث عملت في برنامج القناة "سيدتي".

وفي عام 2018، أصبحت وئام الدخيل أول سيدة تقدم نشر الأخبار الرئيسية على التلفزيون الرسمي السعودي.

المصدر: وسائل إعلام