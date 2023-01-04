الكشف عن كواليس الخلاف الشديد بين رونالدو ومينديز

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بوجود خلاف شديد بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي، ووكيله الشهير خورخي مينديز.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن كواليس الخلاف، مشيرا إلى أن مينديز لم يشارك في صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر، وكان ذلك نتاجا لعدد من الصدامات بين الوكيل الشهير وكريستيانو.

وذكر الموقع الإيطالي أن الخلاف بدأ في الصيف الماضي، عندما أراد رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وطلب رونالدو من مينديز أن يجلب له عرضا من ناد يلعب في دوري الأبطال، ويمنحه راتبا يبلغ 5 ملايين يورو ثابتة على الأقل، على أن يتحمل مانشستر يونايتد الجزء المتبقي من الأجر.

وفشل مينديز في تقديم عرض ملموس لرونالدو، بل وأقنعه بالبقاء في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ومع التوتر بين رونالدو ومانشستر يونايتد، لجأ النادي الإنجليزي لشكوى اللاعب البرتغالي إلى وكيله خورخي مينديز.

وكان لدى مينديز قناعة بأن بطولة كأس العالم ستكون نقطة تحول في مسيرة رونالدو وستجلب له العديد من العروض الجديدة، لكن على العكس انقلب الأمر ضد النجم البرتغالي.

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وأشارت إلى أن ريكاردو ريجوف من بات يتصدر المشهد بجانب رونالدو قبل كأس العالم بعدة أسابيع، كما أنه من أقنع كريستيانو بعمل المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع بيرس مورغان، على عكس رغبة خورخي مينديز.

وتصدر ريجوف المفاوضات مع مانشستر يونايتد بشأن فسخ عقد رونالدو، ولعب دورا رئيسيا في انضمام النجم البرتغالي إلى صفوف نادي النصر السعودي.

ولا يرتبط رونالدو حاليا بعمل مع مينديز إلا في الجزئية الخاصة بحقوق الصور، التابعة لشركة "Polaris" الخاصة بوكيل اللاعبين الشهير.

المصدر: وكالات