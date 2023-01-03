النصر يقدم نجمه الجديد رونالدو في حفل مهيب (فيديو)

احتضن ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تقديم نادي النصر لكرة القدم، لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهر رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لأول مرة اليوم أمام عشرات الآلاف من مشجعي نادي النصر، الذي احتشدوا في مدرجات ملعب "مرسول بارك".

THE GOAT HAS ARRIVED 🐐 pic.twitter.com/bj2g0Qb0Ma — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Last ball for a special kid 💛 pic.twitter.com/L5uQH4aubo — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب "مرسول بارك": "أنا فخور بخوض هذا التحدي الجديد مع النصر، وأود تقديم صورة رائعة عن السعودية للعالم كله".

الأسطورة البرتغالية لاعب #النصر كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحفي

فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير واللعب مع نادي #النصر.. واليوم تحدي جديد أخوضه هنا#Ronaldo𓃵#CR7𓃵#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/aYgaJSGx9D — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2023

وتابع: "عائلتي سعيدة بالتواجد في السعودية ودعمت قراري بالانتقال إلى النصر، وأنا جئت إلى هنا كي أحقق النجاحات وأصبح جزءا من المجتمع السعودي".

وأضاف: "من بين أهدافي الحالية تغيير عقلية الأجيال الجديدة ومساعدة الفريق على تحقيق النجاحات".

وواصل رونالدو: "حطمت العديد من الأرقام القياسية وأسعى للمزيد هنا في السعودية".

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وكشف: "وصلتني عروض عديدة من البرازيل وأستراليا وأمريكا لكني أعطيت كلمتي إلى النصر".

وتابع رونالدو: "لا أهتم كثيرا بما يقال عن انتقالي إلى النصر وأنا جاهز من الغد لمساعدة الفريق".

وأردف: "أنهيت مهمتي في أوروبا بعدما حققت كل شيء والآن هو الوقت للتحدي الجديد مع النصر".

وكشف النجم البرتغالي: "لم يكن سهلا علي اتخاذ هذا القرار. جئت إلى النصر من أجل الفوز. وكأس العالم شهدت الكثير من المفاجآت من منتخبات آسيوية وإفريقية".

واختتم رونالدو: "أعرف قوة المنافسة في الدوري السعودي... وأنا جاهز لأستمتع بلعب كرة القدم".

المصدر: RT