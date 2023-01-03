 
مباشر

النصر يقدم نجمه الجديد رونالدو في حفل مهيب (فيديو)

الرياضة

النصر يقدم نجمه الجديد رونالدو في حفل مهيب (فيديو)
twitter/AlNassrFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhrx

احتضن ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تقديم نادي النصر لكرة القدم، لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهر رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لأول مرة اليوم أمام عشرات الآلاف من مشجعي نادي النصر، الذي احتشدوا في مدرجات ملعب "مرسول بارك".

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب "مرسول بارك": "أنا فخور بخوض هذا التحدي الجديد مع النصر، وأود تقديم صورة رائعة عن السعودية للعالم كله".

وتابع: "عائلتي سعيدة بالتواجد في السعودية ودعمت قراري بالانتقال إلى النصر، وأنا جئت إلى هنا كي أحقق النجاحات وأصبح جزءا من المجتمع السعودي".

وأضاف: "من بين أهدافي الحالية تغيير عقلية الأجيال الجديدة ومساعدة الفريق على تحقيق النجاحات".

وواصل رونالدو: "حطمت العديد من الأرقام القياسية وأسعى للمزيد هنا في السعودية".

إقرأ المزيد
السعودية.. جورجينا تخطف الأنظار في حفل تقديم رونالدو مع النصر (فيديو)
السعودية.. جورجينا تخطف الأنظار في حفل تقديم رونالدو مع النصر (فيديو)
إقرأ المزيد
عرض لا يمكن رفضه.. راموس على أعتاب النصر بعد رونالدو
عرض لا يمكن رفضه.. راموس على أعتاب النصر بعد رونالدو

وكشف: "وصلتني عروض عديدة من البرازيل وأستراليا وأمريكا لكني أعطيت كلمتي إلى النصر".

وتابع رونالدو: "لا أهتم كثيرا بما يقال عن انتقالي إلى النصر وأنا جاهز من الغد لمساعدة الفريق".

وأردف: "أنهيت مهمتي في أوروبا بعدما حققت كل شيء والآن هو الوقت للتحدي الجديد مع النصر".

وكشف النجم البرتغالي: "لم يكن سهلا علي اتخاذ هذا القرار. جئت إلى النصر من أجل الفوز. وكأس العالم شهدت الكثير من المفاجآت من منتخبات آسيوية وإفريقية".

واختتم رونالدو: "أعرف قوة المنافسة في الدوري السعودي... وأنا جاهز لأستمتع بلعب كرة القدم".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا