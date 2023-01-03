السعودية.. جورجينا تخطف الأنظار في حفل تقديم رونالدو مع النصر (فيديو)

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال حفل تقديم "صاروخ ماديرا" لجماهير ناديه الجديد النصر السعودي لكرة القدم.

وأقام النصر حفل استقبال ضخم لكريستيانو رونالدو مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، وسط حضور جماهيري غفير وذلك لتقديمه لوسائل الإعلام.

ووصلت جورجينا إلى ملعب "مرسول بارك" رفقة أبناء رونالدو، وسط اهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الشائعات التي أحاطت بعلاقتها مع رونالدو.

وخلال تقديم كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك، ظهرت جورجينا رودريغيز وأبناء الدون على المستطيل الأخضر، حيث خطف الأبناء الأنظار أيضا بارتدائهم جميعا قميص النصر.

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وكانت جورجينا رودريغيز قد أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعمها لخطوة انتقال رونالدو إلى النصر، معربة عن سعادتها بارتداء الدون قميص العالمي.

وكان رونالدو قد وصل مع عائلته مساء أمس الاثنين، في طائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وينتظر أن يعيش رونالدو في أحد الفنادق الضخمة مع عائلته بشكل مؤقت، حتى يتم توفير قصر فخم له، سيكون مقر إقامته في الرياض.

المصدر: وسائل إعلام