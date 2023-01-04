أبو تريكة يتعرض لموجة من الانتقادات بسبب تصريح مثير عن صفقة رونالدو

أثار النجم السابق لنادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو تريكة، عاصفة غضب واسعة، بسبب تصريحاته حول صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وقدم نادي النصر لاعبه الجديد رونالدو في حفل مهيب مساء أمس الثلاثاء، على ملعبه "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، بحضور جماهيري غفير بلغ 30 ألف متفرج، بعد توقيعه عقدا يمتد حتى صيف 2025.

وانتقد محمد أبو تريكة الصفقة، أثناء تحليله لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الثلاثاء عبر قنوات "بي إن سبورتس"، قائلا: "عقد رونالدو مع النصر سنتين؟، سيرحل بعد أول سنة والزمن بيننا".

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وأضاف: "كنت أفضل أن يعتزل رونالدو ويتجه للتدريب، طالما لم تصله عروض قوية نظرا لقيمته الكبيرة، وبكل أمانة أرى أن كل القرارات التي اتخذها كريستيانو منذ رحيله عن ريال مدريد لم تكن صائبة".

وأردف أبو تريكه: "بمرور الوقت سيدرك رونالدو إن كان قراره صحيحا أم لا، وفي الغالب أظن أنه سيكتشف وقوعه في الخطأ بهذه الخطوة، وأتوقع رحيله بعد سنة".

تصريحات أبوتريكة جعلته في مرمى نيران الجماهير السعودية وبشكل خاص أنصار النصر، فضلا عن بعض الصحفيين، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فقد كتب الصحفي طراد الأسمري "تغريدة" جاء فيها: "أبو تريكة ممكن يفلح في أي شيء إلا في الكرة، كان لاعبا عاديا، وأصبح محللا بالبركة".

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بدوره، قال عبدالله أحمد الزهراني، رئيس تحرير صحيفة "مكة" الإلكترونية: "لا أدري عن أي عقل ومنطق يتحدث أبو تريكة، رونالدو من أنجح اللاعبين وأكثرهم محافظة داخل وخارج الملعب، النصر أفضل من بعض أندية أوروبا فلا نقلل من الصفقة التي كانت محل اهتمام العالم".

وأضاف: "واضح هو اللي جالس يعيّط من صفقة رونالدو، لو راح الأهلي المصري سيتغير رأيه".

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بينما تساءل المشجع زيدان نجد في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "أبو تريكه يكرر حديثه السلبي تجاه تجربة رونالدو في السعودية ويقول سيغادر بعد أول سنة.. يا ترى لو رونالدو انتقل لقطر هل سيقول نفس الكلام؟".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو وقع على عقد مع نادي النصر يمتد حتى صيف 2025، وسيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 200 مليون يورو، سيجعله الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

المصدر: وسائل إعلام