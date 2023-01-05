مفاجأة.. تأجيل مباراة النصر وظهور رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي، في بيان رسمي، تأجيل مباراته أمام ضيفه نادي الطائي، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وقال نادي النصر في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراة النصر والطائي".

نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة #النصر_الطائي

لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله https://t.co/yJvnLeGSzf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023

وقررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء النصر والطائي، بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، القاضي بعدم قدرة ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود على استضافة المباراة، وذلك نظرا لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات، وذلك استنادا على التقرير الهندسي وحرصا على سلامة اللاعبين والحضور، لذلك تم اتخاذ قرار التأجيل.

وتقرر إقامة المباراة يوم غد الجمعة، بنفس الملعب والتوقيت.

وكان من المتوقع أن يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له بقميص نادي النصر، بعد الانضمام إلى صفوفه رسميا.

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وشارك رونالدو في تدريبات الفريق بعد حفل تقديمه على ملعب "مرسول بارك" يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يشارك في مباراة النصر ضد الطائي، بالرغم من عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي منذ أن كان لاعبا في مانشستر يونايتد، وسيدفع النادي السعودي الغرامة المالية في حال عدم رفع عقوبة الإيقاف عن نجمه البرتغالي.

المصدر: وكالات