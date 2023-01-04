"قانون العيش معا في السعودية".. هل تزوج رونالدو من جورجينا؟

أثار توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، التساؤل مجددا حول علاقته بشريكته جورجينا رودريغيز وإمكانية الزواج منها، بعد انتقاله معها وأولادهما إلى الرياض.

وقدم نادي النصر نجمه الجديد رونالدو لوسائل الإعلام رسميا، مساء أمس الثلاثاء.

ونال رونالدو استقبالا أسطوريا من طرف الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب "مرسول بارك"، بالعاصمة الرياض، حيث ظلت تهتف باسمه بمجرد دخوله أرضية الملعب.

وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية جورجينا، بعد الانتقال للعيش في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين، أم أن حالة رونالدو ستكون استثنائية؟.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن كريستيانو رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على شريكة حياته جورجينا رودريغيز في المملكة، وذلك بعد أن تم منحة قصر كبير في أرقى الأماكن بالرياض.

يذكر أن لدى رونالدو خمسة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى في 18 أبريل 2022.

المصدر: وسائل إعلام