"انتقاما لمنتخب المغرب".. هاكر عربي يخترق حساب الحكم المكسيكي راموس

تعرض حساب الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، في تطبيق "إنستغرام" للاختراق على خلفية إدارته لمباراة منتخب المغرب، الذي سقط أمام فرنسا (0-2) في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022.

وقام الهاكر بتغيير اسم حساب الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، إلى "تم الدعس، من سوريا تحية للمغرب للشقيق، آمال حطمها الغرب، يا جبل ما يهزك ريح".

كما نشر رسالة عبر خاصية "الستوري"، جاء فيها: "أخوكم السوري بعام 2018 خسرنا بنفس الأسلوب وحرمنا ضربة جزاء اكتشفنا تم تبديل الحكم قبل الماتش ابحثو على غوغل"، في إشارة إلى تعرض منتخب المغرب "لظلم تحكيمي" في المباراة التي خسرها أمام فرنسا بهدفين من دون رد، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وكان الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، قد تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بداعي ارتكابه "أخطاء تحكيمية" في المباراة، ما اضطره للخروج عن صمته للرد على المغاربة الغاضبين، حيث كتب تدوينة جاء فيها: "أصدقائي المغاربة المرجو منكم التحلي بالصبر".

وبالفعل احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على "الأخطاء" التحكيمية التي شهدتها مواجهة "أسود الأطلس" وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر يوم الأربعاء الماضي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقع: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​ بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس، جاء ذلك​ في رسالة إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة الفار لذلك​".

وأضاف البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاد الإجراءات​ اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".

المصدر: سائل إعلام