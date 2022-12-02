قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022

أسدل الستار مساء يوم الجمعة على مباريات دور المجموعات بنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، إسبانيا، البرازيل، سويسرا، البرتغال، وكوريا الجنوبية.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لمجموعات كأس العالم لكرة القدم 2022:

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المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور 4 نقاط

4- قطر من دون نقاط.

المجموعة الثانية (B):

1- إنجلترا – 7 نقاط

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2- الولايات المتحدة الأمريكية – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة (C):

1- الأرجنتين – 6 نقاط

2- بولندا– 4 نقاط

3- المكسيك – 4 نقاط

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4- السعودية – 3 نقاط.

المجموعة الرابعة (D):

1- فرنسا – 6 نقاط

2- أستراليا – 6 نقاط

3- تونس – 4 نقاط

4- الدنمارك – نقطة واحدة.

المجموعة الخامسة (E):

1- اليابان – 6 نقاط

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2- إسبانيا– 4 نقاط

3- ألمانيا – 4 نقاط

4- كوستاريكا – 3 نقاط.

المجموعة السادسة (F):

1- المغرب – 7 نقاط

2- كرواتيا – 5 نقاط

3- بلجيكا – 4 نقاط

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4- كندا – نقطة واحدة.

المجموعة السابعة (G):

1- البرازيل – 6 نقاط

2- سويسرا – 6 نقاط

3- الكاميرون – 4 نقاط

4- صربيا – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة (H):

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1- البرتغال – 6 نقاط

2- كوريا الجنوبية – 4 نقاط

3- الأوروغواي – 4 نقاط

4- غانا – 3 نقاط.

المصدر: RT