الكاميرون تفجر مفاجأة مدوية أمام البرازيل في مونديال قطر 2022 (فيديو)

فجر المنتخب الكاميروني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره البرازيلي في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات بمونديال 2022.

وأحرز قائد المنتخب الكاميروني المهاجم فينسيت أبو بكر هدف الفوز الوحيد "للأسود غير المروضة" في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء الذي أقيم على استاد "لوسيل" بقطر، وخرج من الملعب لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب خلع قميصه احتفالا بالهدف.

كاس العالم 2022 : البرازيل 0 - 1 الكاميرون | هدف ابو بكر



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pic.twitter.com/9UTeQYPpe1 — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) December 2, 2022

واحتفظ منتخب البرازيل رغم خسارته، بصدارة قائمة المجموعة السابعة (G) برصيد 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية.

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بينما اكتفى منتخب الكاميرون بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وودع مونديال قطر رفقة منتخب صربيا صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة يتيمة.

بينما احتل منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على صربيا (2-1)، ورافق "السيليساو" البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيكون منتخب البرازيل على موعد مع نظيره الكوري الجنوبي وصيف بطل المجموعة الثامنو (H).

بينما سيلعب منتخب سويسرا مع نظيره البرتغالي بطل المجموعة الثامنة.

المصدر: RT