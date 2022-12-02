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مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل والكاميرون

الرياضة

مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل والكاميرون
Legion-Media Karen Hovsepyan
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يحتضن استاد "لوسيل" بقطر اليوم الجمعة في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل والكاميرون، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات بمونديال 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" لمواجهة نظيره الكاميروني "الأسود غير المروضة": 

في المقابل، وضع المدير الفني للمنتخب الكاميروني، ريغوبير سونغ (46 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "الأسود غير المروضة"، لمواجهة "السيليساو" البرازيلي:

مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل والكاميرون

ويتصدر منتخب البرازيل قائمة المجموعة السابعة (G) برصيد 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية.

بينما يحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني.

في حين يشغل منتخب صربيا المركز الرابع والأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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