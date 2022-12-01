نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)

خرج منتخب ألمانيا مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على نظيره الكوستاريكي (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ووضع المهاجم الألماني سيرج جنابري "المانشافت" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة البداية.

ورد الكوستاريكي يلتسين تيخيدا بهدف التعادل لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 58، ومن سجل زميله المدافع خوان بابلو فارغاس هدف التقدم عند الدقيقة 70.

ولكن المهاجم الألماني البديل كاي هافيرتز رد بهدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين (73 و85).

ومن ثم أضاف المهاجم نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء المقام على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

إقرأ المزيد

واكتفى منتخب ألمانيا بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 4 نقاط، ليودع مونديال قطر من الباب الخلفي.

بينما تربع منتخب اليابان على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ، بعد فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني (2-1)، وتأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وضرب منتخب اليابان موعدا في دور الـ16 لكأس العالم 2022، مع نظيره الكرواتي وصيف بطل المجموعة السادسة (F)، بينما سيلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب بطل المجموعة السادسة.

المصدر: RT