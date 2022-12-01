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الشيخة القطرية مريم آل ثاني تعلق على خروج ألمانيا من مونديال قطر بكلمة واحدة!

الرياضة

الشيخة القطرية مريم آل ثاني تعلق على خروج ألمانيا من مونديال قطر بكلمة واحدة!
AFP Miguel MEDINA
مشجعة في مدرجات استاد "الثمامة" أثناء مباراة المغرب وكندا
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سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2) مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وعلقت الشيخة مريم آل ثاني على خروج "المانشافت" الألماني بكلمة واحدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "برا"، مع رمز النصر والسخرية.

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واكتفى منتخب ألمانيا بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 4 نقاط، ليودع مونديال قطر 2022، من الباب الخلفي من دور المجموعات، على غرار مونديال روسيا 2018 أيضا.

المصدر: RT  

مونديال قطر

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نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)