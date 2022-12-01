الشيخة القطرية مريم آل ثاني تعلق على خروج ألمانيا من مونديال قطر بكلمة واحدة!
AFP Miguel MEDINA
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سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2) مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وعلقت الشيخة مريم آل ثاني على خروج "المانشافت" الألماني بكلمة واحدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "برا"، مع رمز النصر والسخرية.
برا ✌🏻🤣 pic.twitter.com/NOR1aV9imS— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 1, 2022
واكتفى منتخب ألمانيا بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 4 نقاط، ليودع مونديال قطر 2022، من الباب الخلفي من دور المجموعات، على غرار مونديال روسيا 2018 أيضا.
المصدر: RT