شيخة قطرية تهاجم "فاغنر" بسبب الزي القطري التقليدي

أثارت تصريحات لاعب المنتخب الألماني السابق، ساندرو فاغنر، التي تضمنت إساءة للجماهير العربية في كأس العالم 2022 بقطر، موجة من الانتقادات اللاذعة ضده، ما أجبره لاحقا على الاعتذار.

وخلال مشاركته بالتعليق على المباراة التي جمعت بين المنتخبين الألماني والإسباني، يوم الأحد الماضي، عبر تلفزيون "زي دي إف" (ZDF) الألماني، سخر فاغنر من الزي القطري التقليدي، الذي ارتداه المشجعون في المدرجات.

وقال المهاجم الألماني السابق، في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني من المباراة، إنه كان يظن أن إحدى المناطق في المدرجات كانت مليئة بالمشجعين الألمان، لكنه أدرك أنهم كانوا "مشجعين يرتدون أردية الاستحمام القطرية".

وعبر متفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من التعليقات التي أدلى بها فاغنر، واصفينها بالتصريحات العنصرية، ومنددين بمواقف ألمانيا المثيرة للجدل مؤخرا، في مونديال كأس العالم بقطر.

وقال الصحفي المهتم بالشأن الرياضي، ريان الجدعاني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "كأس العالم 2022 نجحت في فضح عنصرية ألمانيا، والتي كانت صادمة لمحبي منتخب ألمانيا من العرب!".

وأضاف الجدعاني، "حتى الاعتذار الذي قدمه المدعو "ساندرو فاغنر" كان اعتذارا باردا وسخيفا! والقناة التافهة (ZDF) ترفض طرده من القناة!! عموما، برامج القناة المستعربة "DW" في تبييض الثقافة الألمانية انتهت بفشل ذريع في كأس العالم 2022، لأنها ظهرت بحقيقتها عبر تقنية 4K".

لاعب المنتخب الألماني السابق ساندرو فاغنر :



كنت أظن أنني سأرى مدرجات الملعب مليئة بالمشجعين الألمان، لكنني لم أشاهد سوى عرب بمعاطف الحمامات (يقصد الزي الخليجي)

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عنصرية .. pic.twitter.com/kdoXRCcQAA — حسين الغاوي (@halgawi) November 28, 2022

وقالت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، في "تغريدة" نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": "من هو ساندرو فاغنر؟!

لم يكن نجم أو أسطورة في عالم كرة القدم!

ولكنه عرف اليوم بعنصريته القذرة وجهله وتخلفه!".

من هو ساندرو فاغنر؟!

لم يكن نجم أو أسطورة في عالم كرة القدم!

ولكنه عرف اليوم بعنصريته القذرة وجهله وتخلفه! https://t.co/7DUiFRFuy5 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 30, 2022

ونشر الموقع الإلكتروني لتلفزيون "ZDF" الألماني، اعتذار فاغنر عن تعليقاته التي تهكم فيها من الزي الخليجي التقليدي للرجال، مشيرا إلى أن اعتذاره جاء عقب "انتقادات" واسعة بحقه.

ZDF-Experte Sandro Wagner äußert sich zu seiner Aussage über die Thawbs während der Übertragung des gestrigen Spiels Spanien vs. Deutschland im @ZDF. pic.twitter.com/RaB09LiiB4 — ZDF sportstudio (@sportstudio) November 28, 2022

وقال فاغنر، في اعتذاره الذي نشره التلفزيون الألماني: "لقد كانت تعليقاتي غير مدروسة وغير لائقة، كان من الممكن أن أتجنبها، إذا شعر أي أحد بالإهانة، فأنا آسف، لم يكن هذا في نيّتي".

من جهته، قال البرنامج الرياضي في القناة، عبر حسابه على "تويتر"، إن تعليقات فاغنر المسيئة "صدرت للأسف في مرحلة عاطفية من اللعبة"، وأوضح أنها "غير مسموحة"، وأضاف فيما يتعلق بتبعات التعليقات: "سنناقش الأمر".

المصدر: وكالات