كيف علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على الجمهور التونسي ونتيجته أمام أستراليا؟ (فيديو)

أبدت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، إعجابها بالجمهور التونسي عقب مباراته أمام أستراليا (0-1)، مشيرة إلى أن منتخب "نسور قرطاج لم يكن يستحق" الخسارة.

ونشرت الشيخة، مريم آل ثاني، "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "أجواء مونديالية خيالية كانت اليوم في استاد الجنوب، ولكن للأسف انتهت بخسارة منتخب تونس.

أجواء مونديالية خيالية كانت اليوم في #استاد_الجنوب ولكن للأسف انتهت بخسارة منتخب تونس 🇹🇳

الجمهور التونسي رائع، ولم يكن يستحق هذه الخسارة #استراليا_تونس#مونديال_قطر_2022#كأس_العالم_قطر2022pic.twitter.com/cmWBwUDkxy — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 26, 2022

الجمهور التونسي رائع، ولم يكن يستحق هذه الخسارة #استراليا_تونس #مونديال_قطر_2022 #كأس_العالم_قطر2022".

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صعب المنتخب التونسي من مهمته في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد خسارته أمام أستراليا (0-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة للبطولة.

ويحتل منتخب تونس "نسور قرطاج" المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد نقطة واحدة فقط، بينما تتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ، وتليها أستراليا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ، ومن ثم الدنمارك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ولدى منتخب "نسور قرطاج" فرصة ضئيلة للتأهل للدور التالي، لأنه يجب أن يهزم منتخب فرنسا في الجولة الثالثة لدور المجموعات، بشرط أن يتعادل المنتخب الدنماركي مع نظيره الأسترالي.

كما سيتأهل منتخب "نسور قرطاج" إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، في حال فوزه على فرنسا، وفوز منتخب الدنمارك على أستراليا، ولكن بفارق أهداف أقل.

المصدر: وكالات