مجموعة تونس وبصفارة عربية.. التشكيلة الأساسية لمباراة أستراليا والدنمارك

يستضيف استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية، مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي أستراليا والدنمارك، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الجزائري مصطفى غربال (37 عاما)، صفارة بداية المباراة بين أستراليا والدنمارك في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد (58 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الدنماركي:

STARTING XI 🗒️



Presenting our starting side for today's Group D decider against Denmark 👊🇦🇺



⚽ 2am AEDT, 6pm local

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#GiveIt100#Socceroos#FIFAWorldCuppic.twitter.com/uuMllicH0O — Socceroos (@Socceroos) November 30, 2022

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (50 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأسترالي:

🇩🇰 DEN DANSKE STARTOPSTILLING 🇩🇰



Kasper Hjulmand stiller op med dette stærke hold til kampen mod Frankrig 💪#ForDanmark#worldcup

📸 @fbbillederdkpic.twitter.com/1RXiAKcGJB — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 26, 2022

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، تليها أستراليا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم الدنمارك وتونس في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT