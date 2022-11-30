خبر سيئ من استاد "الجنوب" يقضي على أحلام تونس في مونديال قطر.. (فيديو)

حقق المنتخب الأسترالي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر فوزه على نظيره الدنماركي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

ويدين "الكنغر" الأسترالي بالفضل في انتصاره الكبير، لمهاجمه ماثيو ليكي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده مع مرور ساعة من بداية اللقاء الذي أقيم على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

واحتل منتخب أستراليا المركز الثاني في قائمة المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، وصعد إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، رفقة منتخب فرنسا، متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

بينما تذيل المنتخب الدنماركي قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة، وخرج من البطولة رفقة نظيره التونسي، الذي فجر مفاجأة كبيرة بفوزه على فرنسا (1-0)، ولكنه احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليودع كأس العالم 2022 بخيبة أمل كبيرة.

المصدر: RT