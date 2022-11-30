مشجع يقتحم ملعب مباراة تونس بعلم فلسطين ويقوم بحركات أكروباتية (فيديو)

اقتحم مشجع أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، حيث تجري المباراة بين المنتخبين التونسي والفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وحمل المشجع العلم الفلسطيني وقام بحركات أكروباتية قبل أن يتم القبض عليه.

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وودع المنتخب التونسي منافسات النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر حاليا، رغم فوزه المفاجئ والتاريخي على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف من دون رد، اليوم الأربعا، على استاد المدينة التعليمية بالريان، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

بينما احتل منتخب فرنسا الذي كان قد ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، مبكرا في الجولة الماضية، صدارة المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، وتلاه المنتخب الأسترالي في المرتبة الثانية بفارق الأهداف، ورافقه إلى دور الـ16 للبطولة.

بينما تذيل المنتخب الدنماركي قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة، وودع مونديال قطر 2022، بخفي حنين.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي