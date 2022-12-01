"صفارة نسائية".. ألمانيا تخوض مباراة لا تقبل القسمة على اثنين (التشكيلة الأساسية)

يحتضن استاد البيت بمدينة الخور القطرية اليوم الخميس مباراة مصيرية لمنتخبي كوستاريكا وألمانيا، في الجولة الثالثة ضمن مرحلة المجموعات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن تطلق الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، التي ستدخل التاريخ كأول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، صفارة بداية هذه المباراة المصيرية لمنتخبي كوستاريكا وألمانيا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

وسيبدأ الكولومبي، لويس فرناندو سواريز (62 عاما)، المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي، هذه المباراة الحاسمة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الألماني.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الألماني، هانز فليك (57 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "المانشافت" الألماني:

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ويقبع منتخب ألمانيا في قاع المجموعة الخامسة (E) برصيد نقطة يتيمة، بفارق نقطتين خلف كل من منتخبي كوستاريكا واليابان صاحبي المركزين الثالث والثاني على الترتيب.

بينما يحتل منتخب إسانيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، قبل مباراته أمام اليابان مساء اليوم الخميس أيضا، وفي الوقت ذاته.

المصدر: RT