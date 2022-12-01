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الفرنسية ستيفاني فرابارت تدخل تاريخ كأس العالم

الرياضة

الفرنسية ستيفاني فرابارت تدخل تاريخ كأس العالم
AFP Kirill KUDRYA
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تستعد الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، لدخول التاريخ من أوسع أبوابه مساء اليوم الخميس، كأول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن فرابارت، ستكون أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال، وسوف يساعدها في ذلك حكمتي الراية السيدتين نوزا باك من البرازيل، وكارين دياز ميدينا من المكسيك.

وسيدير هذا الطاقم التحكيمي "النسائي" المباراة الهامة التي  ستجمع بين منتخبي ألمانيا وكوستاريكا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.

وأُدرجت فرابارت والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، ضمن قائمة 36 حكما اختارهم الـ"فيفا" لمونديال قطر 2022، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات حكمات مساعدات.

وأصبحت ستيفاني فرابارت (38 عاما)، أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020، وكانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، ضمن النسخة الحالية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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