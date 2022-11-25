خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022

ودع المنتخب القطري نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تعادل المنتخبين الهولندي والإكوادوري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أصبح المنتخب القطري أول فريق يخرج رسميا من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا على أراضيه.

ويحتل العنابي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى، من دون نقاط، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين على يد كل من منتخبي الإكوادور والسنغال على الترتيب.

ويتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما المنتخب السنغالي برصيد ثلاث نقاط.

وستكون المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب القطري ضد نظيره الهولندي يوم الثلاثاء، المقبل، تحصيل حاصل.