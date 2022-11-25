شيخة قطرية تصب جام غضبها على لاعبي منتخب قطر ومدربه

أعربت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، عن غضبها وخيبة الأمل بسبب الأداء الضعيف للمنتخب القطري، وخروجه مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وانتقدت الشيخة مريم الأداء الضعيف لمنتخب بلادها في البطولة، من خلال "تغريدة" نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "بتويتر"، قالت فيها:"- إعداد سيئ.

- مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.

- لاعبون ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال (عبالكم حرب)!

- خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور".

وأكدت آل ثاني، في "تغريدة" أخرى أن الإعداد لكأس العالم من جانب المنتخب القطري لم يكن بالمستوى المأمول، مضيفة "حظ أوفر لجميع عشاق العنابي.. خيبتوا آمالنا".

- إعداد سيء.

- مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.

- لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال "عبالكم حرب"!

خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور 💔 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 25, 2022

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وأصبح المنتخب القطري أول فريق يخرج رسميا من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا على أراضيه، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، امام كل من الإكوادور (0-2)، والسنغالي (1-3) على الترتيب.

ويحتل العنابي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى، من دون نقاط، بينما يتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما المنتخب السنغالي برصيد ثلاث نقاط.

وستكون المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب القطري ضد نظيره الهولندي يوم الثلاثاء، المقبل، تحصيل حاصل.

المصدر: "twitter/ALThani_M"