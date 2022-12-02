جدول مباريات دور الـ16 لمونديال قطر.. المواعيد والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات دور السادس عشر لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وفي ما يلي جدول مباريات دور الـ16 لمونديال قطر 2022:

يوم السبت 3 ديسمبر 2022:

هولندا x الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

الأرجنتين x أستراليا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

يوم الأحد 4 ديسمبر 2022:

فرنسا x بولندا – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

إنجلترا x السنغال – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022:

اليابان x كرواتيا – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

البرازيل x كوريا الجنوبية – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:

المغرب x إسبانيا – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

البرتغال x سويسرا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وتمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباريات مونديال قطر على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها، إضافة إلى وقنوات الكاس الرياضية التابعة لـ"بي إن سبورت" أيضا.

- قناة "Match TV" الروسية

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- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

المصدر: RT