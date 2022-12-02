رونالدو يكشف سبب غضبه ومعنى إشارته للاعب كوري

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الجمعة، الجدل بعد تبديله خلال مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم "قطر 2022".

وأقدم المدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس على إخراج رونالدو، في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.

وتفوه رونالدو ببعض الكلمات وهو يغادر أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، فظن بعضهم أن قائد البرتغال غاضب من مدربه على قرار الاستبدال.

ولكن رونالدو أوضح في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة ما صدر عنه، قائلا: "غضبي أثناء التبديل لم يكن بسبب سانتوس، أثناء التبديل طالب أحد لاعبي كوريا مني الخروج سريعا، فقلت له أن يصمت فليست لديه أي سلطة، ولا ينبغي عليه قول أي شيء".

وغضب المهاجم الكوري الجنوبي شو غيو سونغ من تباطؤ رونالدو في الخروج، وإضاعة الوقت، لأن النتيجة كانت تشير إلى التعادل (1-1)، بينما كانت منتخب الأوروغواي متقدما على غانا بهدفين من دون رد، وكان المنتخب الكوري بحاجة إلى الفوز في هذه الحالة.

وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من الفوز على البرتغالي (2-1) وانتزع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

المصدر: وكالات