السعودية تودع مونديال قطر وتقصي المكسيك.. فيديو

أخفق المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر خسارته أما نظيره المكسيكي (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في قطر.

وسجل المهاجم المكسيكي هنري مارتن هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف لاعب خط الوسط لويس تشافيز النتيجة للمكسيك عند الدقيقة 53 بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة من كرة ثابتة.

وسجل السعودي سالم الدوسري هدف الأخضر الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية.

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واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، ليودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البولندي.

في حين تصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 6 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022.

وضرب منتخب الأرجنتين بذلك موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة، مع نظيره الأسترالي، وصيف بطل المجموعة الرابعة (D).

بينما سيواجه منتخب بولندا نظيره الفرنسي، حامل اللقب وبطل المجموعة الرابعة.

المصدر: RT