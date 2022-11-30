مباراة مصيرية للسعودية في مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، صوب استاد لوسيل بقطر، الذي يستضيف اللقاء المصيري بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر (37 عاما)، صافرة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، و(22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

وسيبدأ الفرنسي هيرفي رينارد (54 عاما)، المدير الفني للمنتخب السعودي، هذه المباراة المصيرية بالنسبة للأخضر، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره المكسيكي:

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين.

بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوز الأخير على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

المصدر: RT