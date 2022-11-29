RT ترصد أجواء الجماهير السعودية قبل مواجهة المكسيك المصيرية

تنتظر عشاق المنتخب السعودي على أحر من جمر، مباراته المرتقبة أمام المكسيك مساء اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ورصدت عدسة قناة (RT) احتفالات جماهير الأخضر في شوارع قطر، عشية مباراته التي ستقام على استاد لوسيل.

وتمني جماهير المنتخب السعودي النفس بفوز "الأخضر" على المكسيك، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة بين الأرجنتين وبولندا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن منتخب السعودي تأهل مرة واحدة في تاريخه إلى الدور الثاني لنهائيات بطولة كأس العالم، وذلك في مونديال أمريكا 1994، عندما فاز حينها على كل من المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0)، قبل أن يخسر أمام هولندا (1-2)، ومن ثم خسر أمام السويد (1-3) في الدو ثمن النهائي.

المصدر: RT