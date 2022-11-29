مونديال قطر2022.. المجموعة الأولى والثانية تبوحان بأسرارهما

أسدل الستار على مباريات المجموعتين الأولى والثانية ضمن نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأسفرت منافسات المجموعة الأولى عن تأهل كل من المنتخبين الهولندي والسنغالي إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، وخروج منتخبي الإكوادور وقطر من دور المجموعات.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور 4 نقاط

4- قطر من دون نقاط.

بينما تأهل عن المجموعة الثانية كل من منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وخروج كل من إيران وويلز خالي الوفاض من البطولة.

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وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية (B):

1- إنجلترا – 7 نقاط

2- الولايات المتحدة الأمريكية – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز نقطة واحدة.

وفي ما يلي مواجهات دور الـ16 لكأس العالم 2022:

يوم السبت 3 ديسمبر 2022:

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هولندا x الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

يوم الأحد 4 ديسمبر 2022:

إنجلترا x السنغال – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

المصدر: RT