كأس العالم.. أهداف مباراة السنغال والإكوادور

تقدم المنتخب السنغالي على نظيره الإكوادوري (2-1) في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم السنغالي إسماعيلا سار هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

ورد لاعب خط الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بهدف التعادل عند الدقيقة 68.

ولكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وضع منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 70 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT