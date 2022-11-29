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مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة الإكوادور والسنغال

الرياضة

مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة الإكوادور والسنغال
Legion-Media
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يحتضن ملعب "خليف الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة، المباراة الحاسمة بين المنتخبين الإكوادور والسنغالي، في الجولة الثالث الختامية لمنافسات المجموعة الأولى لمونديال "قطر 2022".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الفرنسي، كليمان توربان، صفارة بداية هذه المباراة الحاسمة في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، بين منتخبي الإكوادور والسنغال، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي هولندا وقطر.

وسيبدأ الأرجنتيني غوستافو ألفارو (60 عاما)، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره السنغالي: 

مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة الإكوادور والسنغال
twitter/LaTri

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السنغالي، أليو سيسيه (46 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإكوادوري:

مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة الإكوادور والسنغال
twitter/Fsfofficielle

المصدر: RT  

مونديال قطر

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