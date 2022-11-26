3 سيناريوهات.. تعرّف على فرص المنتخب السعودي في التأهل لدور الـ16 لكأس العالم 2022!

يحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.

وتوقف رصيد الأخضر السعودي عند ثلاث نقاط، بعد خسارته أمام نظيره البولندي (0-2)، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة (C) بفارق نقطة خلف بولندا، وبانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين والمكسيك في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

ولا يزال لدى المنتخب السعودي 3 فرص للصعود إلى دور الـ16، بالرغم من هزيمة اليوم، وهي:

الفرصة الأولى:

الفوز على المكسيك في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات يضمن للمنتخب السعودي التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مواجهة بولندا والأرجنتين الختامية، ومباراة اليوم بين الأرجنتين والمكسيك.

الفرصة الثانية:

انتهاء جميع المباريات القادمة في المجموعة الثالثة بالتعادل يؤهل الأخضر برصيد 4 نقاط مع بولندا 5 نقاط، حيث إنه في هذه الحالة سيكون رصيد المكسيك 3 نقاط والأرجنتين نقطتين.

الفرصة الثالثة:

فوز المكسيك على الأرجنتين في مباراة اليوم، وخسارة بولندا أمام الأرجنتين في المباراة الختامية (0-3)، يعني صعود المنتخب السعودي مع المكسيك في حالة تعادلهما في مباراتهما الأخيرة بنتيجة (1-1) أو أي تعادل أكبر من النتيجة السابقة.

أما في حال خسارة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة ضد المكسيك، فإن حظوظه سوف تنتهي رسميا، وبالتالي سيغادر كأس العالم "قطر 2022" من الدور الأول.

قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022:

يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022" بطل كل مجموعة ووصيفه.

وتنص لائحة البطولة على أن ترتيب المنتخبات المشاركة في مرحلة المجموعات يكون على النحو التالي:

- عدد النقاط

- فارق الأهداف

- أكثر الفرق تسجيلا للأهداف.

وإذا استمر التعادل يحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.

- اللعب النظيف

وفي حال استمر التعادل، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء (1–)، بطاقة حمراء غير مباشرة (3–)، بطاقة حمراء مباشرة (4–)، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر (5–).

أما قاعدة الفصل الأخيرة فهي سحب القرعة.

المصدر: وكالات