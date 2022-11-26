لقطة مؤثرة للاعبي منتخب السعودية قبل مباراة بولندا (صورة)

حرص لاعبو المنتخب السعودي على توجيه رسالة دعم لزميلهم المصاب ياسر الشهراني، قبل مباراتهم الهامة أمام نظيرهم البولندي، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال 2022.

وتعرض الظهير الأيسر الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، بعد اصطدامه بزميله حارس المرمى محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

وأجرى ياسر الشهراني يوم الأربعاء الماضي، عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.

وتجمع لاعبو الأخضر، قبل بدء مباراتهم ضد بولندا لالتقاط الصورة التذكارية، حول حارس المرمى محمد العويس، الذي رفع القميص رقم 13 الذي ارتداه الشهراني في المباراة الماضية.

twitter/saudint

twitter/saudint

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وساهم ياسر الشهراني في تحقيق الفوز التاريخي "للأخضر" على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

المصدر: RT