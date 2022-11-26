بالفيديو.. هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي في "ركلة الجزاء"؟

أثار حكم الساحة الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو، الجدل بقراراته أثناء إدارته لمباراة المنتخب السعودي أمام البولندي، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال 2022.

واشتكى مشجعو المنتخب السعودي من "ظلم تحكيمي" طال الأخضر، ونشر بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات من "الأخطاء" التي ارتكبها الحكم ويلتون سامبايو خلال المباراة.

وأشار المغردون إلى ضرورة إعادة ركلة الجزاء للأخضر، بسبب تقدم حارس المرمى البولندي فويتسيخ شيسني قبل تسديد السعودي سالم الدوسري الكرة.

ورأى البعض أن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق سالم الدوسري عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، كان يستحق "بطاقة حمراء وليس صفراء فقط".

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وأشار آخرون إلى أنه كان على الحكم ويلتون سامبايو إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه ماتي كاش نفسه بسبب تدخلاته القوية.

وتوقف رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط، بعد خسارته أمام نظيره البولندي (0-2)، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بفارق نقطة خلف بولندا، وبانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين والمكسيك في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: وسائل إعلام