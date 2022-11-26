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عبد الله بن زايد آل نهيان نصرة للسعودية: "الحكم ناسي يجيب الكرت الأحمر"

الرياضة

عبد الله بن زايد آل نهيان نصرة للسعودية:
Globallookpress Thomas Imo
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سخر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، من حكم مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ضمن مونديال قطر 2022.  

ونشر عبد الله بن زايد آل نهيان "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "الحكم ناسي يجيب الكرت الأحمر".

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ويبدو أن وزير الخارجية الإماراتي علق على عدم إشهار حكم الساحة الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو، البطاقة الحمراء في وجه المدافع البولندي ماتي كاش، الذي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، وارتكب أخطاء أخرى تستحق البطاقة الصفراء الثانية.

المصدر: "twitter/ABZayed" + RT 

مونديال قطر

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