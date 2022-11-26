أول تعليق للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على هزيمة المنتخب السعودي!

أثنى وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الأداء المميز الذي قدمه الأخضر، رغم خسارته أمام بولندا اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال 2022.

ونشر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "خيرها في غيرها يا أبطال..

قدمتم أداء متميزا

ثقتنا فيكم كبيرة

ومعوضين خير بإذن الله..

#قطر2022

#معاك_يالأخضر".

خيرها في غيرها يا أبطال..

قدمتم أداء متميز

ثقتنا فيكم كبيرة

ومعوضين خير بإذن الله 🙏🏻🇸🇦.. #قطر2022#معاك_يالأخضرpic.twitter.com/3aRm0lpkLP — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 26, 2022

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المصدر: "twitter/AbdulazizTF"