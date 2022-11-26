ردة فعل أمير قطر عند إهدار السعودية لركلة الجزاء (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات تفاعل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع ركلة الجزاء الضائعة للمنتخب السعودي في مباراته أمام نظيره البولندي (0-2) اليوم السبت، ضمن مونديال قطر 2022.

وظهر الحزن والحسرة على ملامح أمير قطر، في مدرجات استاد المدينة التعليمية بالريان، بعد إهدار السعودي سالم الدوسري ركلة الجزاء للأخضر، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول للقاء.

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وتوقف رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط، بعد خسارته أمام نظيره البولندي (0-2)، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بفارق نقطة خلف بولندا، وبانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين والمكسيك في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: وسائل إعلام