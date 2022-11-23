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بيان رسمي من المنتخب السعودي: ياسر الشهراني أجرى عملية جراحية ناجحة

الرياضة

بيان رسمي من المنتخب السعودي: ياسر الشهراني أجرى عملية جراحية ناجحة
Legion-Media Zabulon Laurent/Abaca/Sipa USA
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أجرى لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، اليوم الأربعاء عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.

وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

وأصدر المنتخب السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، جاء فيه: "أجرى اللاعب ياسر الشهراني، عصر اليوم الأربعاء، عملية جراحية في غدة البنكرياس في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب، وتكللت بالنجاح".

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وساهم ياسر الشهراني في تحقيق الفوز التاريخي "للأخضر" على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

المصدر: "twitter/saudint" 

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