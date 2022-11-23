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أمير قطر يمازح وزير الرياضة السعودي بعد الفوز على الأرجنتين.. فماذا قال له؟ (فيديو)

الرياضة

أمير قطر يمازح وزير الرياضة السعودي بعد الفوز على الأرجنتين.. فماذا قال له؟ (فيديو)
RT twitter/Khaled5Saba
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رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يمازح، وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة فوز السعودية على الأرجنتين، أمس الثلاثاء، في مونديال قطر.

ويظهر الشيخ تميم في مقطع فيديو وهو يصافح الأمير عبد العزيز في الملعب اليوم الأربعاء، ومن ثم سأله قائلا: "كيف النومة أمس؟".

يذكر أن أمير قطر ساند المنتخب السعودي من المدرجات، وظهر متوشحا بالعلم السعودي.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

المصدر: وسائل إعلام

مونديال قطر

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