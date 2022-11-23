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الأمير تميم يلف علم قطر حول رأسي نجليه (فيديو)

الرياضة

الأمير تميم يلف علم قطر حول رأسي نجليه (فيديو)
RT
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حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء، مستهلا مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ورصدت عدسات المصورين مقطع فيديو للأمير تميم بن حمد وهو يلف علم قطر حول رأسي نجليه في المقصورة الرئيسية لمدرجات استاد "البيت" بمدينة الخور.

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يذكر أن منتخب المغرب تعادل أمام نظيره الكرواتي من دون أهداف، ويتقاسم معه المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب البلجيكي، الذي اغلب بشق النفس على كندا بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء أيضا، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان.

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

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مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس (فيديو)