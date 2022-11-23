الأمير تميم يلف علم قطر حول رأسي نجليه (فيديو)
حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء، مستهلا مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".
ورصدت عدسات المصورين مقطع فيديو للأمير تميم بن حمد وهو يلف علم قطر حول رأسي نجليه في المقصورة الرئيسية لمدرجات استاد "البيت" بمدينة الخور.
سموّ الأمير تميم بن حمد— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 23, 2022
يضبط كشخة أنجاله في استاد البيت
خلال حضوره مباراة #المغرب_كرواتيا#الكويتpic.twitter.com/CwobZUpkUD
يذكر أن منتخب المغرب تعادل أمام نظيره الكرواتي من دون أهداف، ويتقاسم معه المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب البلجيكي، الذي اغلب بشق النفس على كندا بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء أيضا، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان.
المصدر: وسائل إعلام