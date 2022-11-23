والد أمير قطر والشيخة موزا يرفعان علم المغرب (فيديو)

حرص أمير دولة قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر، على دعم ومساندة المغرب خلال مباراته أمام نظيره الكرواتي (0-0) اليوم الأربعاء، ضمن كأس العالم.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا، وهما يرفعان علم المغرب، في مدرجات استاد "البيت" بمدينة الخور، أثناء المباراة دعما لمنتخب "أسود الأطلس".

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وتعادل المنتخب المغربي من دون أهداف، مأمام نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 2018، في افتتاح مشوارهما في مونديال قطر 2022، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وكندا.

المصدر: وكالات