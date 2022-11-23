مونديال قطر.. أول تعليق لمدرب المغرب بعد مواجهة كرواتيا

أكد المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم 2018، في المباراة الافتتاحية لهما في مونديال قطر 2022.

واستهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالتعادل السلبي أمام نظيره الكرواتي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد البيت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة للبطولة.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "كرواتيا يملكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة، احترمناهم كثيرا في بعض الفترات".

وأضاف: " لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد".

واختتم وليد الركراكي تصريحاته، قائلا: "يجب أن نتابع العمل، ولدينا 4 أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا".

المصدر: "almountakhab.com"